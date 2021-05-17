Завершился поединок чемпионата Италии.
Верона - Болонья, Getty Images
17 мая 2021, 23:52
В рамках 37 тура итальянской Серии А Болонья на выезде поделила очки с Вероной (2:2).
В первом тайме команды обменялись взятиями ворот. Фараони вывел хозяев вперед, а де Сильвестри сравнял счет.
На 53 минуте Никола Калинич вновь вывел Верону вперед, но Болонья спаслась усилиями Паласио.
Верона — Болонья 2:2
Голы: Фараони, 2, Калинич, 53 — Де Сильвестри, 32, Паласио, 82
Верона: Пандур, Гюнтер (Давидович, 74), Чеккерини, Димарко, Фараони, Илич, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 86), Бесса (Тамез, 86), Барак (Велозу, 51), Калинич (Лазанья, 75).
Болонья: Равалья, де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Виньято (Джувара, 90), Схаутен (Поли, 90), Сансоне (Барроу, 62), Сориано, Ольсен, Паласио (Raimondo, 90).
Предупреждения: Гюнтер, Барак, Дейкс, Схаутен, Сориано, Калинич.