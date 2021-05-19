Италия

Римляне не продлили контракт с нынешним главным тренером.

В летнее межсезонье у римского Лацио может смениться главный тренер. Об этом сообщает Football Italia ссылаясь на Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб не договорился с нынешним коучем Симоне Индзаги о продолжении сотрудничества и имеет два варианта.

Первый — приглашение Дженнаро Гаттузо из Наполи. У него также есть предложение от Фиорентины, однако оно его не устраивает.

Второй вариант — нынешний главный тренер Порту Сержиу Консейсау. Его контракт с португальским клубом истекает 30 июня. К слову, Консейсау играл за Лацио с 1998–2000 годах и снова с 2003–2004 год.

Отметим, что по итогам текущего сезона "орлята" заняли шестое место в таблице Серии А и попали в квалификацию Лиги Европы.