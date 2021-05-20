Италия

Нападающий Ювентуса подвел итог финальному противостоянию в Кубке Италии против Аталанты.

Туринский Ювентус в финальном поединке Кубка Италии образца сезона-2020/21 сумел одолеть бергамаскую Аталанту, даже не смотря на результативный удар от украинского полузащитника Руслана Малиновского по конец первого тайма (1:2).

Федерико Кьеза, автор решающего взятия ворот со стороны "зебр" в этом поединке, в своем послематчевом интервью оценил выступление своей команды, а также поделился эмоциями от триумфа.

"Это был очень напряженный финал, за что мы должны отдать должное Аталанте. Соперники сыграли в отличный футбол, но Ювентус вновь показал, что опыт в подобные момент способен дать ключевое преимущество. В итоге, именно мы везем трофей домой, в Турин.

Нет смысла скрывать тот факт, что результат сильно довлел над нами. Команда изголодалась к победам, поэтому показала себя с лучшей стороны. Мы обыграли Аталанту ее же оружием: подняли темп от начала второго тайма, не позволив тем самым им перехватить инициативу", — подытожил итальянский футболист.

Примечательно, что отец Федерико, Энрико Кьеза, в мае 1999-го года поднимал над головой данный трофей вместе с Джанлуиджи Буффоном, выступая тогда в составе Пармы.

Вспомнил этот момент и его сын: "Перед игрой я сказал Джиджи, что он уже выиграл и так много трофеев в своей карьере. В то числе — и с моим отцом. Надо было это исправлять! Буффон — живая легенда итальянского футбола, и в следующем сезоне мне будет его действительно не хватать".

Напоследок, Кьеза отметил присутствие 4300 фанатов на этой игре: "Мы, футболисты, чуть ли не лучше всех защищены от COVID-19, но все равно регулярно находимся под угрозой. Поэтому, было важно поделиться нашими эмоциями с болельщиками напрямую.

Всему миру сейчас очень тяжело, поэтому вот такие вот мероприятия делают людей немного более счастливыми".

Напомним, что на данный момент туринский Ювентус все еще не решил вопрос о попадании в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, поэтому их гостевой матч против Болоньи, а также параллельная игра Лацио в гостях у Сассуоло, будут иметь ключевую роль в это плане. Оба поединка состоятся 23 мая, начало в 21:45 по киевскому времени.