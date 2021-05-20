Италия

Наставник туринского клуба прокомментировал финальную встречу с "бергамасками".

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло высказался после победы над Аталантой в финале Кубка Италии.

"Это была потрясающий матч двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот поединок был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер.

Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон сложно назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что Ювентус заслужил этот трофей", — сказал наставник "бьянконери".

Ранее защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мыслями о слухах касательно нынешнего главного тренера туринцев Андреа Пирло.