Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В финальном поединке за Кубок Италии образца сезона-2020/21 туринский Ювентус и бергамаская Аталанта определяли сильнейшего между собой в очном противостоянии на поле стадиона Мапей в Реджо-нель-Эмилии. Подопечные Андреа Пирло сумели выйти первыми вперед, несмотря на не самый уверенный старт поединка, однако быстрый ответ Руслана Малиновского не заставил себя долго ждать. И тем не менее, после перерыва именно "зебры" сумели резко поднять темп встречи, благодаря чему дожали оппонентов перед финальным отрезком игрового времени.

Обзор матча:

Аталанта — Ювентус 1:2

Голы: Малиновский, 41 — Кулусевски, 31, Кьеза, 73

Аталанта: Голлини, Толой (Джимсити 76), Ромеро, Паломино, Хатебур (Иличич, 76), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич, 68), Малиновский (Муриэль, 68), Д. Сапата

Ювентус: Буффон, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило, Бентанкур, Рабио, Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Кулусевски (Бонуччи, 83), Роналду

Предупреждения: Малиновский, 35, Ромеро, 78, Фройлер, 85, Де Роон, 88, Иличич, 89 — Кьеллини, 27, Де Лигт, 41.