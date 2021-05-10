Италия

Вашему вниманию лучшие моменты центрального матча 35-го тура чемпионата Италии.

В 35-м туре Серии А Милан неожиданно для многих разгромил Ювентус в Турине.

В прямом противостоянии за место в зоне Лиги чемпионов "дьяволы" отгрузили "старой синьоре" три безответных мяча, хотя и потеряли из-за травм Ибрагимовича и Диаса.

Милан поднялся на третье место, уступая Аталанте лишь по дополнительным показателям, а Ювентус опустился на пятую позицию.

Ювентус – Милан – 0:3

Голы: Диас, 45+1, Ребич, 78, Томори, 82.

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро – Маккензи, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79) – Мората, Роналду.

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес – Кессье, Беннасер (Далот, 82) – Салемакерс (Мейте, 82), Диас (Крунич, 70), Чалханоглу – Ибрагимович (Ребич, 66).

Предупреждения: Кьеза (53), Кьеллини (57) – Диас (59), Салемакерс (76)

На 58-й минуте Кессье не реализовал пенальти (вратарь).