Неаполитанцы хотят расстаться с пятью футболистами.
Фабиан Руис, getty images
22 мая 2021, 09:59
Наполи готов отпустить порядка пяти футболистов в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, речь идет о продаже Фабиана Руиса, Калиду Кулибали, Николы Максимовича и Эльсида Хисая.
Кроме того, итальянский клуб не намерен продлевать срок арендного соглашение полузащитника Челси Тьемуе Бакайоко.
Напомним, что Наполи рассмотрит подписание Ламелы, де Пауля или Дзакканьи в случае ухода Инсинье.