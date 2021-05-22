Наполи готов отпустить порядка пяти футболистов в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, речь идет о продаже Фабиана Руиса, Калиду Кулибали, Николы Максимовича и Эльсида Хисая.

Кроме того, итальянский клуб не намерен продлевать срок арендного соглашение полузащитника Челси Тьемуе Бакайоко.

Напомним, что Наполи рассмотрит подписание Ламелы, де Пауля или Дзакканьи в случае ухода Инсинье.