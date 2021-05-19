Италия

В штаб специалиста может войти бывший хавбек Интера и Ромы.

Бывший главный тренер Интера Лучано Спаллетти может по окончании сезона возглавить Наполи.

По информации в Twitter Николо Скиры, экс-наставник "нерадзурри" готов вернуться к работе после двухлетнего отсутствия. Отмечается, что специалист является главным кандидатом на данную должность для неаполитанского клуба.

В тренерский штаб Спаллетти может войти экс-полузащитник Интера и Ромы Давид Писарро.

Нынешний главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо покинет клуб в конце сезона. Он возглавлял клуб с декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Фиорентина предложила Гаттузо контракт на два года.