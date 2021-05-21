У неаполитанского клуба три претендента на замену форварду.
Эрик Ламела, getty images
21 мая 2021, 08:50
Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела попал в сферу интересов Наполи.
По информации источника, неаполитанцы видят в аргентинском хавбеке замену Лоренцо Инсинье, который, вероятно, вскоре покинет клуб. Текущее соглашение итальянца рассчитано до лета 22 года.
Отмечается, что Наполи также интересуется Родриго де Паулем из Удинезе и Маттиа Дзакканьи из Вероны.
Transfermarkt оценивает Ламелу в 16 миллионов евро, де Пауля — в 38, а Дзакканьи — в 15 миллионов.
Напомним, что в апреле Инсинье сыграл 300 матч за Наполи в Серии А.