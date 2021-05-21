Италия

У неаполитанского клуба три претендента на замену форварду.

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела попал в сферу интересов Наполи.

По информации источника, неаполитанцы видят в аргентинском хавбеке замену Лоренцо Инсинье, который, вероятно, вскоре покинет клуб. Текущее соглашение итальянца рассчитано до лета 22 года.

Отмечается, что Наполи также интересуется Родриго де Паулем из Удинезе и Маттиа Дзакканьи из Вероны.

Transfermarkt оценивает Ламелу в 16 миллионов евро, де Пауля — в 38, а Дзакканьи — в 15 миллионов.

Напомним, что в апреле Инсинье сыграл 300 матч за Наполи в Серии А.