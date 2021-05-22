Италия

Армянский полузащитник не намерен менять клуб.

Генрих Мхитарян некоторое время сомневался в том, стоит ли ему оставаться в Роме, учитывая, что со следующего сезона командой будет руководить Жозе Моуриньо.

Тем не менее, как сообщает Calciomercato, армянский полузащитник все-таки решил и дальше выступать за римлян.

Отметим, что у Генриха Мхитаряна и Жозе Моуриньо сложились не лучшие отношения в период работы в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Генрих Мхитарян входит в список потенциальных кандидатов на замену Хакану Чалханоглу в Милане.