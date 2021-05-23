Италия

Специалист входит в шорт-лист "старой сеньоры".

Главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини входит в шорт-лист туринского Ювентуса.

Сообщается, что если Андреа Пирло не выведет команду в Лигу чемпионов, его будущее будет туманно.

Также один из кандидатов на пост тренера "зебр" — Дженнаро Гаттузо, который может покинуть Наполи в ближайшее время.

В последнем туре Серии А Наполи, Милан и Ювентус разыграют две путевки в Лигу чемпионов. На данный момент туринцы отстают от зоны Лиги чемпионов на один пункт.

Аталанта, в свою очередь, сыграет против Милана и постарается отстоять второе место в турнирной таблице.

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