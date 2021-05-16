Италия

Итальянский специалист нашел плюсы в неубедительной игре своих подопечных во второй половине встречи.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о непростой победе над Дженоа в матче 37-го тура Серии А..

"Футбол – странный вид спорта. Одна и та же команда приезжает полная решимости, проводит потрясающий первый тайм и вместо того, чтобы продолжать в том же духе, расслабляется и отдает инициативу.

Аталанта играла первым номером, но Дженоа нужно отдать должное за то, что она вернулась в игру. Мы на самом деле показали двуликий футбол. Возможно, это и к лучшему – недовольство игрой может помочь нам подготовиться к матчу в среду", – сказал наставник "бергамасков".

В среду, 19-го мая, Аталанта сойдется с Ювентусом в финале Кубка Италии.

Ранее полузащитник Аталанты Руслан Малиновский охарактеризовал Джан Пьеро Гасперини.