Италия

Наставник клуба из Бергамо поделился мыслями о чемпионской гонке в итальянском чемпионате.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался о месте своего клуба в турнирной таблице Серии А по итогу 36 туров чемпионата.

"Сейчас все в наших руках. Нам нельзя расслабляться, потому что мы еще ничего не добились. У нас осталось два матча в чемпионате и финал Кубка Италии.

В Серии А ничего нельзя принимать как данность. Мы должны сосредоточиться на оставшихся играх. Мы боремся за топ-4 с Миланом, Наполи и Ювентусом, и кто-то будет лишним. Случиться может что угодно", – сказал наставник "бергамасков".

Напомним, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку от WhoScored за матч с Беневенто.