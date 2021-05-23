Италия

Коллективу Антонио Конте не удалось превзойти только достижение сезона-2006/07 (97 очков).

В поединке заключительного тура итальянской Серии А миланский Интер, ставший чемпионом сезона-2020/21, одержал разгромную победу над Удинезе (5:1).

Этот результат позволил подопечным Антонио Конте завершить кампанию в чемпионате Италии, набрав во всех матчах 91 пункт.

Нельзя не отметить, что данный показатель стал вторым лучшим в истории Интера. "Нерадзурри" не удалось превзойти только свое достижение сезона-2006/07, когда под руководством Роберто Манчини команда набрала 97 очков в Серии А.

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