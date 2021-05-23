Италия

Португальский нападающий сможет усилить игру по ходу матча.

Ювентус в рамках заключительного тура чемпионата Италии отправился в гости к Болонье.

Главный тренер туринцев Андреа Пирло оставил в запасе лидера команды Криштиану Роналду, тогда как в старте сыграют Дибала и Мората.

Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Кулусевски, Рабьо, Кьеза — Мората, Дибала

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Следите за событиями поединка на Football.ua.