Италия

Версия Сергея Шевченко. Спойлер: нет Роналду и Малиновского.

За основу берём популярную в Италии схему 4-3-3. На каждой позиции предусмотрены альтернативы, которых особенно много в нападении, ведь Серия А сильна яркими бомбардирами.

Вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

Болельщики "россонери" задали бы немало вопросов своему голкиперу, но уровень игры здесь не при чём: в этом сезоне Доннарумма был надёжен и практически не ошибался, зато регулярно тащил "мёртвые" мячи. Это подтверждается статистикой Instat: Джанлуиджи отбил 73% ударов в створ – это лучший показатель среди вратарей Серии А, регулярно игравших в основе. Даже в неудачных матчах своей команды он спасал Милан от куда более грустных результатов – примером тому домашние игры с Аталантой (0:3) либо Кальяри (0:0). На сегодня Джиджо – сильнейший голкипер Италии, который всё-таки не останется в Милане.

Альтернатива: Краньо (Кальяри), Аудеро (Сампдория)

Правый защитник: Ашраф Хакими (Интер)

Перед началом сезоне Интер вёл точечную селекцию, и Хакими стал идеальным новичком на правый фланг. Быстроногий и выносливый марокканец сразу же вписался в 3-5-2 имени Конте (исключением стал небольшой отрезок осенью, когда Хакими критиковали, но он быстро вернулся на привычный уровень). Правый латераль успевал как отрабатывать в защите, так и выдавать фирменные подключения в штрафную соперника, которые нередко завершались голами. Впечатляет статистика Ашрафа: семь голов и восемь результативных передач. Его отсутствие было заметно в одном из худших матчей Интера – домашнем полуфинале Кубка с Ювентусом. В целом же переход Хакими из Реала за 45 млн евро выглядит более чем удачной сделкой для "нерадзурри".

Альтернатива: Лаццари (Лацио), Калабрия (Милан)

Центральный защитник: Стефан де Врей (Интер)

Голландец при Конте стал лидером обороны Интера. Де Врею комфортно располагаться в центре защитного трио, где раскрываются его диспетчерские способности. "Лонгболлами" Стефана зачастую начинаются атаки команды. К тому же, де Врей хорош на втором этаже, а также очень стабилен. Его надежность – залог того, что Интер пропускает меньше всех в Италии. По ходу сезона на первый план чаще выходили другие футболисты "нерадзурри", но тезис, что атака выигрывает матчи, а оборона – турниры, более чем применим в случае команды Антонио Конте и его ведущего защитника.

Альтернатива: Кьер (Милан), Данило (Ювентус)

Центральный защитник: Кристиан Ромеро (Аталанта)

Не самый ожидаемый кандидат, но люди, смотревшие матчи Аталанты, поймут, за что аргентинский центрбек сюда попал. Ромеро – игрок уникальный. Он впечатляет своей жёсткостью и активностью, успевая "выбрасываться" на перехваты и участвовать в атаках, забегая к штрафной соперника. Снова обращаемся к статистике: Кристиан – лучший футболист Серии А по количеству выигранных единоборств (376) и один из лучших по единоборствам на втором этаже. Ромеро стал отличным усилением для не самой надёжной обороны команды из Бергамо, тем более что ему после Дженоа не привыкать к схеме с тремя центбеками. Вот в Ювентусе наверняка пожалели, что не дали шанс столь неординарному игроку.

Альтернатива: де Лигт (Ювентус), Бастони (Интер)

Левый защитник: Тео Эрнандес (Милан)

Мотор на левом фланге "россонери". Быстрый, яркий, умеющий сыграть нестандартно – без него уже не представить основу Милана. Удивительно забивной игрок (семь голов), особенно если учесть, что Пьоли играет с четырьмя защитниками. Зачастую именно Тео становился палочкой-выручалочкой команды. Пример – игра заключительного тура с Аталантой, когда миланцам долго не удавалось ничего создать, а потом Эрнандес на ровном месте заработал 11-метровый. Его дриблингу и ударам позавидуют многие нападающие, но и в верховой борьбе он не теряется.

Альтернатива: Спинаццола (Рома), Госенс (Аталанта)

Опорный полузащитник: Франк Кессье (Милан)

Ещё один представитель Милана. Скала в центре поля с характерным прозвищем "Президент". Кессье – мастер борьбы за мяч, от которого отлетают соперники. При необходимости он рвался вперёд, и это выглядело эффектно. По ходу сезона Франк стал безоговорочным лидером опорной зоны "россонери", поскольку Тонали не сумел раскрыться, а Беннасер лечился и вернулся не в лучшей форме. Кроме того, ивуариец стал штатным пенальтистом команды (очень важный фактор в случае Милана), потеснив самого Ибру. Кессье исполнял удары с максимальной хладнокровностью, не дрогнув даже в решающей игре с Аталантой. Всего на его счету 13 голов, 11 из которых – с "точки".

Альтернатива: Брозович (Интер), Локателли (Сассуоло)

Центральный полузащитник: Николо Барелла (Интер)

Универсальный и необычайно полезный центрхав чемпиона Италии. Барелла – игрок, полностью соответствующий требованиям Конте: выносливый, мобильный, очень цепкий, хорош как в отборе, так и в поддержке атак. Именно Николо придавал игре команды необходимую динамику и был важнейшим элементом прессинга. Кроме того, он – настоящий боец, который не подведёт в решающий момент. Барелла стал героем одного из самых важных матчей для Интера – дома с Ювентусом (2:0), когда забил и отдал результативную передачу.

Альтернатива: де Пауль (Удинезе), Фройлер (Аталанта)

Атакующий полузащитник: Генрих Мхитарян (Рома)

Отличный сезон Мхитаряна. Наконец-то он практически избежал травм и добился впечатляющих цифр: 13 голов и 10 ассистов – никому более не удавалось так гармонично сочетать личную результативность и помощь одноклубникам. Генрих был стабилен весь год, выделяясь как в сентябре, так и в мае (что отличает его от Малиновского, который разыгрался только весной). Напоследок он забил в римском дерби и сравнял счёт в матче со Специей, что вывело Рому в Лигу конференций. "Джаллоросси" провели не самый успешный чемпионат, но к Мхитаряну никаких претензий – лишь сожаление, если он из-за конфликта с Моуринью всё-таки покинет Рим.

Альтернатива: Малиновский (Аталанта), Зелински (Наполи)

Правый нападающий: Хуан Куадрадо (Ювентус)

Непростой год для Ювентуса, однако были и там игроки, заслужившие попадания в сборную сезона. Один из них – Куадрадо, выдавший едва ли не лучший сезон в карьере. Его активность на правом фланге неизменно была козырем "бьянконери", независимо от того, в оборону или в нападение ставил его Пирло. Колумбиец парадоксальным образом долго не мог забить, хотя отдал во всех турнирах аж 19 результативных передач. Хуана прорвало в самый нужный момент, дома с Интером (3:2), где он оформил дубль, а также "заработал" удаление для Брозовича.

Альтернатива: Мартинес (Интер), Берарди (Сассуоло)

Левый нападающий: Федерико Кьеза (Ювентус)

Ещё один ювентиец, который был очень хорош. Кьеза, в отличие от Бернардески, другого экс-игрока Фиорентины, быстро освоился в Турине и уже к середине сезона был ведущим игроком команды. Федерико в силу универсальности выходил на любом из флангом, но чаще всё-таки появлялся слева. Его сила – напор и несгибаемость, когда после одной неудачной попытки следует множество новых. Кьеза – единственный, к кому нет претензий в матчах ЛЧ с Порту, он был признан лучшим игроком финала Кубка Италии, да и в чемпионате у него очень приличные 9+8. Похоже, он в Ювентусе надолго.

Альтернатива: Муриэль (Аталанта), Инсинье (Наполи)

Центральный нападающий: Ромелу Лукаку (Интер)

Лидер нападения Интера, чья мощь наводит ужас на оборону соперников (если это не Шахтёр в Лиге чемпионов). Лучший футболист чемпионата по среднему баллу от La Gazzetta dello Sport. Человек, не побоявшийся вступить в открытый конфликт с Ибрагимовичем – ещё бы, с такими-то габаритами. Несмотря на рост и вес, Лукаку – далеко не увалень, его скорость на дистанции по-настоящему впечатляет. Это невероятно опасный и крайне стабильный бомбардир: Ромелу, забив 24 мяча за чемпионат, ни разу не сделал хет-трик, зато огорчал Милан, Ювентус, Наполи и обе римские команды. Криштиану, единственный игрок, обошедший Лукаку в гонке бомбардиров, всё-таки реже забивал прямым конкурентам.

Альтернатива: Роналду (Ювентус), Ибрагимович (Милан), Сапата (Аталанта), Влахович (Фиорентина)