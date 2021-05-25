Италия

Чемпионство Интера, прорыв Милана, голы, рекорды и спасения. Сергей Шевченко подводит итоги едва завершившегося сезона в итальянском чемпионате.

Особый, "пандемический" футбольный год клубного футбола в Италии подошел к концу на минувших выходных. Мир постепенно выходит из состояния спячки, куда его погрузил коронавирус COVID-19, а непосредственно для этой страны проведение чемпионата в полном объеме стало достаточно серьезным вызовом, так как Италия первым из европейских государств ощутила на себе всю опасность ситуации. Однако, очередной эпизод "сериала" был все-таки отснят, а Football.ua теперь имеет возможность выделить десятку ключевых моментов в нем.

"Скудетто" Интера

Самое глобальное и самое значимое. Впервые с 2010 года Интер стал чемпионом, пережив с тех пор самые разные приключения – зачастую не очень весёлые. Клуб, однако, сохранял имидж гранда, который привлёк туда китайских инвесторов. Стабильные вложения в игроков и поиски нужного тренера со временем дали результат: Конте и опытный состав с впечатляющим резервом – набор для уверенной победы. Конечно, помогли обстоятельства (спад Ювентуса и ранний вылет из еврокубков), но сила "нерадзурри" не вызывает сомнений. Решающим стал отрезок с января по апрель, когда Интер выиграл 11 матчей подряд и закрепился в лидерах. Последние четыре тура команда доигрывала уже в статусе чемпиона.

Провал Андреа Пирло

Такой успех Интера был бы невозможен без трудностей главной команды Италии последнего десятилетия. Перед началом сезона руководство Ювентуса рискнуло пойти на эксперимент, назначив главным тренером клубную легенду без малейшего опыта. Пирло подавал надежды на старте, но в итоге провалился: команда после девяти "скудетто" подряд даже не боролась за чемпионство. Кубок Италии, а также квалификация в Лигу чемпионов несколько скрасили впечатление, но не более того. Возможно, Андреа ещё добьётся успеха в качестве тренера, его "гибридная" схема с переходом между 3-5-2 и 4-4-2 выглядела свежо, но пока он не готов к топ-командам. Где-то не хватило опыта, где-то – характера, где-то – полноценного межсезонья.

Роналду на скамейке запасных

Игра Криштиану по ходу сезона вызывала неоднозначные эмоции. С одной стороны, он уверенно стал лучшим бомбардиром чемпионата. С другой – провалил ряд важных матчей, стабильно запарывал штрафные и, что не менее важно, ломал рисунок командной игры, делал её менее гибкой, перетягивая одеяло на себя. Удивительно, но на матч заключительного тура с Болоньей португалец остался в запасе, и это сработало: пара Дибала – Мората разорвала оборону соперника, и Юве без проблем добился необходимого результата. Может быть, без Роналду лучше? Очень даже вероятно, что мы это вскоре узнаем, а последним его матчем за "бьянконери" стал финал Кубка.

Буффон: от Энрико до Федерико

Джанлуиджи Буффон – рекордсмен по числу завоёванных кубков Италии. Отныне у него шесть этих трофеев (столько же – у Роберто Манчини). По ходу минувшего сезона Джиджи не был основным голкипером Ювентуса, но кубковые матчи, включая финал, доверили ему, и 43-летний ветеран не подвёл. Свой первый кубок Буффон выиграл ещё с Пармой в 1999 году, когда бок о бок с ним играл Энрико Кьеза*, сейчас ему помогал его сын Федерико, забивший один из мячей в ворота Аталанты.

* Встречалась информация – мол, Кьеза-старший тоже забивал в финале. Это не так: в двух матчах с Фиорентиной (по регламенту тогда финалисты играли дома и в гостях), завершившихся 1:1 и 2:2, за Парму отличились Креспо (дважды) и Ваноли, но никак не Энрико Кьеза.

Турин – Милан – 0:10

Удивительный всплеск Милана, который за одну неделю дважды разгромил в гостях команды из Турина: Ювентус – 3:0, Торино – 7:0. Особняком здесь первая игра, которая стала исторической. "Россонери" за девять матчей на Ювентус Стэдиум не могли набрать ни одного очка, но теперь ювентийская арена им, наконец, покорилась, да ещё и с крупным счётом. Голы Браима Диаса, Ребича и Томори так вдохновили миланцев, что спустя три дня они поиздевались над Торино, забив "гранатовым" семь безответных мячей. Эта победа стала крупнейшей за весь розыгрыш Серии А-2020/21.

К слову, в первом круге миланцы установили ещё один любопытный рекорд: речь о гола Рафаэля Леау, в ворота Сассуоло на отметке 6,2 секунды. Португалец обошёл достижение Паоло Поджи из Пьяченцы (8 секунд), державшееся с 2001 года. Теперь Леау – автор самого быстрого гола в истории топ-5 чемпионатов.

Милан снова в Лиге чемпионов

Сезон получился воистину неординарным для Милана. Весь первый круг команда Стефано Пьоли сенсационно лидировала, но весной так резко сдала, что даже место в ЛЧ оказалось под угрозой. Игра миланцев напоминала американские горки. Несколько раз вовсе казалось, что падение ниже четвёртого места неминуемо: сначала после 0:3 от Лацио, затем – по итогам необъяснимой нулёвки с Кальяри в предпоследнем туре. На финише помогли обстоятельства: Аталанта уже не имела сил после кубкового финала. Отдельная деталь – изобилие пенальти, назначенных в ворота соперников. Всего Милан заработал 20 пенальти, это тоже рекорд. Главное же, что впервые с сезона-2013/14 "россонери" сыграют в Лиге чемпионов.

Сенсационная развязка в Неаполе

Мимо Лиги чемпионов внезапно пролетел Наполи, у которого были все возможности избежать любых проблем: как мощный состав, так и удобный календарь на финише. Достаточно было обыграть немотивированную Верону. Неаполитанцы не выдержали давления, проведя очень слабую игру – чего стоят ноль ударов в створ ворот до перерыва. Даже забив, "партенопеи" не удержали перевес, подведя черту под бесславной работой Дженнаро Гаттузо в Неаполе. Наполи ждут очередные перемены, а итальянская пресса отмечает, что впервые с сезона-2011/12 от Серии А в Лигу чемпионов попали исключительно команды Севера Италии – ни Рима, ни Неаполя.

Уход Гомеса из Аталанты

Событие, относящееся ещё к 2020 году и заодно показатель того, что Аталанта стала значимым клубом, чья внутренняя кухня начинает интересовать всех любителей Серии А. Осенью команду сотряс конфликт между Гомесом и Гасперини: капитан и главный тренер повздорили, да так сильно, что дошло до ультиматума – уходит или один, или другой. Руководство благоразумно встало на сторону главного тренера, несмотря на многочисленные заслуги "Папу", игрока действительно ключевого и знакового для Бергамо. Зимой Алехандро был продан в Севилью, Аталанта же без видимых проблем справилась с его заменой, что говорит в пользу Гасперини и его системы. Третий год подряд "королева провинции" выступит в Лиге чемпионов.

Спасение Кальяри

Триллер со счастливым финалом. Кальяри с его подбором игроков (Краньо, Годин, Наингголан, Нандес, Жоао Марио и.т.п.) должен был занимать место в середине таблицы, но доигрался до тяжелейшей борьбы за выживание. Островитяне промахнулись с выбором главного тренера, а потом затянули с увольнением Ди Франческо. К моменту назначения Леонардо Семпличи команда шла в зоне вылета, отставая от Торино на пять очков, а от Беневенто – на десять. При новом тренере Кальяри начала побеждать и обрела характер, а 4:3 с Пармой стали одним из наиболее ярких матчей всего сезона. Решающей стала победа над конкурентами из Беневенто в гостях, где тоже было эмоционально.

Параллельно в аналогичный сюжет угодил Торино, где не пошло у Марко Джампаоло. "Гранатовые", сменив тренера, прибавили несколько раньше, однако растерялись в концовке сезона. Решающими стали 0:0 в отложенном матче с Лацио и пенальти, нереализованный Чиро Иммобиле.

Вылет Пармы

Здесь хэппи-энда не получилось. Парма, где перед началом сезона поменялся владелец, запуталась в кадровых решениях. Неуместным оказалось желание видеть зрелищный футбол и приглашение Фабио Ливерани. Провалились многочисленные новички, среди которых преобладала необстрелянная молодёжь (суммарно на новичков и выкуп арендованных потратили около 100 миллионов евро). Не избавились вовремя от постаревших лидеров по типу Жервиньо. Даже когда пармезанцы вроде бы ожили, им не хватало физической готовности – команда несколько раз не могли удержать перевес в два мяча. Итог плачевен: 20-е место и безоговорочный вылет. Похоже, краха а-ля 2015 год ждать не стоит, но удастся ли Парме быстро вернуться в элиту?