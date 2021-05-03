Италия

В стане миланского клуба довольны 51-летним специалистом.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высоко отозвался о главном тренере "нерадзурри" Антонио Конте.

Напомним, что Интер за 4 тура до конца розыгрыша стал чемпионом Серии А, прервав 9-летнюю гегемонию Ювентуса.

"Никакого плана Б у нас нет, есть только план А. Я очень надеюсь, что Конте останется в клубе. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложились прекрасные отношения, а это важные ингредиенты для роста и прогресса.

Что касается чемпионства, как и другие победы, эта потребовала серьезных усилий и трудолюбия. Начиная с прошлого сезона команда постоянно прогрессировала.

В прошлом году Интеру удалось завершить сезон с отрывом в одно очко от Ювентуса и дойти до финала Лиги Европы. Но в этом сезоне Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха.

Я много лет работаю в футболе и видел множество тренеров. Победители всегда отличаются от других определенной резкостью, у них особенная ДНК. Конте именно такой. Он победитель, и в этом сезоне у нас не возникло особых проблем. Антонио всегда говорит, что думает, и это хорошее качество", — сказал итальянский функционер.

Ранее сам Антонио Конте прокомментировал чемпионство клуба по итогам сезона-2020/21.