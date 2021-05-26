Италия

Форвард "россонери" должен будет заплатить штраф.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил решение апелляционного суда УЕФА касаемо его связям с букмекерскими компаниями.

Футболист оштрафован на 50 тысяч евро за то, что приобрел долю в конторе Bethard через собственную компанию Unknown AB.

Помимо штрафа шведский форвард обязан прекратить любые связи с с данным букмекером. Также на 25 тысяч евро оштрафовали и Милан.

В правилах УЕФА пишется, что футболист, который сотрудничает с букмекерскими компаниями, не будет допущен к матчам под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не поможет сборной Швеции на Евро-2020 из-за травмы.

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