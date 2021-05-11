Италия

Шведский форвард "россонери" может успеть восстановиться к матчу против Аталанты.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович пропустит как минимум два ближайших матча чемпионата Италии против Кальяри и Торино из-за травмы. Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

39-летний швед получил повреждение колена в матче Серии А против Ювентуса (3:0) и был заменен на 66-й минуте встречи. Сегодня футболист должен пройти еще одно медицинское обследование.

С большой долей вероятности Ибрагимович пропустит два предстоящих матча Серии А, но тренерский штаб "россонери" надеется, что он успеет восстановиться к заключительному поединку против Аталанты.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 19 поединков в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

После 35 игр Милан набрал 72 очка и занимает третье место в Серии А, имея столько же очков, как и у Аталанты впереди. Позади "россонери" Наполи и Ювентус, у которых по 70 и 69 баллов соответственно.