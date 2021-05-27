Италия

Итальянский специалист получит контракт на три сезона с окладом в 2,2 млн евро в год.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги продолжит возглавлять римский клуб, как минимум до лета 2024 года. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, вчера, 26 мая, прошла встреча между 45-летним итальянцем и президентом "орлов", на которой был согласован новый контракт.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года, а зарплата итальянца составит 2,2 миллиона евро в год. Также в контракте будут прописаны бонусы.

Индзаги возглавляет "орлов" с 2016 года и вместе с ними итальянец выиграл Кубок Италии и дважды брал Суперкубок страны.

По итогам минувшего сезона Лацио занял шестое место в Серии А и гарантировал себе выступления в Лиге Европы.