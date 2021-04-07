Италия

Наставник Лацио не сможет управлять командой в ближайшем матче.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус.

"Всем привет. Мы хотели сообщить, что, к сожалению, у всей нашей семьи положительный результат на коронавирус. Чувствуем себя нормально, и по протоколу находимся в изоляции. Обнимаю", — написала супруга итальянца Гайя Лукариелло в своем Instagram.

Ранее Лацио на своем официальном сайте сообщил, что один из представителей команды сдал положительный тест, но клуб не стал называть имя.

В ближайшем матче Лацио сыграет против Вероны. Игра состоится 11 апреля. После 28 игр Лацио занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка.

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