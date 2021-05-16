Италия

Наставник Лацио прокомментировал исход римского дерби для его команды.

За три тура конца сезона итальянской Серии А, римский Лацио еще оставлял за собой математические шансы на попадание на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. Однако, поражение в римском дерби против Ромы в рамках 37-го тура (2:0) перечеркнуло все надежды "бьянкочелести" не только на место в лидирующей четверке, но и серьезно усложнило им процесс конкуренции против неаполитанского Наполи.

Рома — Лацио 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги в своем послематчевом интервью не стал придавать большого значения этой осечке его команды, посетовав на неудачные выступления в прошлом.

"Мы проиграли свое место в Лиге чемпионов еще во Флоренции, поэтому этот матч практически ничего не решал в плане турнирной борьбы. Однако, это — дерби, и оно очень важно для наших болельщиков, поэтому мы не могли себе позволить опустить руки.

Считаю, что мы получили незаслуженный гол перед перерывом (от Генриха Мхитаряна на 42-й минуте — ред.). У соперников за всю игру было два полноценных момента — они забили два гола. Хирургическая точность, даже лучше, чем у нас в матче первого круга. Рома показала хорошую игру, а нам остается лишь попросить прощения у болельщиков за свое выступление.

Повлияет ли этот результат на мое будущее? Я оптимист по своей природе, поэтому не думаю, что эти вещи как-то связаны. У меня был разговор с президентом клуба и спортивным директором, во время которого мы сошлись во мнении, что должны закончить сезон так, чтобы занять как можно более высокие позиции в таблице, исходя из ситуации. После, будем отталкиваться от результата при планировании трансферной кампании и дальнейших задач", — подытожил итальянский специалист.

До конца сезона у Лацио остается две игры: домашнее противостояние против Торино, а также гостевая игра против Сассуоло.