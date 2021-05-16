Наставник Лацио прокомментировал исход римского дерби для его команды.
Симоне Индзаги, Getty Images
16 мая 2021, 10:32
За три тура конца сезона итальянской Серии А, римский Лацио еще оставлял за собой математические шансы на попадание на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. Однако, поражение в римском дерби против Ромы в рамках 37-го тура (2:0) перечеркнуло все надежды "бьянкочелести" не только на место в лидирующей четверке, но и серьезно усложнило им процесс конкуренции против неаполитанского Наполи.
Рома — Лацио 2:0 Видео голов и обзор матча
Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги в своем послематчевом интервью не стал придавать большого значения этой осечке его команды, посетовав на неудачные выступления в прошлом.
"Мы проиграли свое место в Лиге чемпионов еще во Флоренции, поэтому этот матч практически ничего не решал в плане турнирной борьбы. Однако, это — дерби, и оно очень важно для наших болельщиков, поэтому мы не могли себе позволить опустить руки.
Считаю, что мы получили незаслуженный гол перед перерывом (от Генриха Мхитаряна на 42-й минуте — ред.). У соперников за всю игру было два полноценных момента — они забили два гола. Хирургическая точность, даже лучше, чем у нас в матче первого круга. Рома показала хорошую игру, а нам остается лишь попросить прощения у болельщиков за свое выступление.
Повлияет ли этот результат на мое будущее? Я оптимист по своей природе, поэтому не думаю, что эти вещи как-то связаны. У меня был разговор с президентом клуба и спортивным директором, во время которого мы сошлись во мнении, что должны закончить сезон так, чтобы занять как можно более высокие позиции в таблице, исходя из ситуации. После, будем отталкиваться от результата при планировании трансферной кампании и дальнейших задач", — подытожил итальянский специалист.
До конца сезона у Лацио остается две игры: домашнее противостояние против Торино, а также гостевая игра против Сассуоло.