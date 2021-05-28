Украина

Португальский специалист высказался о выборе "горняков" нового главного тренера.

25 мая 2021-го года донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с итальянцем Роберто Де Дзерби, который ближайшие два сезона будет работать во главе "горняков" вместе со своими помощниками по тренерскому штабу.

Бывший главный тренер "горняков" Паулу Фонсека, проработавший в донецком клубе в период с 2016 по 2019 год, поделился мнением касательно выбора своей бывшей команды в пользу экс-наставника Сассуоло.

"Шахтер сделал очень хороший выбор. Де Дзерби — один из лучших специалистов Италии. Он мне нравится, потому что является приверженцем атакующего футбола. Они не могли найти более подходящую кандидатуру".

"У меня нет никах сомнений, что Де Дзерби ожидает успех в Шахтере. Они не обращались ко мне с советом, но если бы обратились, то, несомненно, я бы посоветовал Де Дзерби", — приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.