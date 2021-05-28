Италия

Австриец и клуб уладили все вопросы.

Австрийский защитник Давид Алаба в ближайшие часы будет представлен в качестве игрока мадридского Реала.

По информации журналиста Макса Билефельда, футболист и клуб уладили все детали по личному контракту.

Зарплата 28-летнего Алабы составит более 12 миллионов евро, а контракт подписан на пять лет.

Напомним, Алаба с 2009 года выступал за мюнхенскую Баварию, которую покинул по окончанию контракта на правах свободного агента.

За немецкий клуб он провел более 300 матчей, а последние годы был одним из лидеров коллектива.

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