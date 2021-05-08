Германия

Мюнхенская команда оформила титул после поражения Лейпцига.

Сегодня, 8 мая, защитник Баварии Давид Алаба и полузащитник Томас Мюллер в очередной раз стали чемпионами Германии вместе с мюнхенской командой.

По информации OptaFranz, оба футболиста в десятый раз завоевали чемпионство в Бундеслиге и это новый рекорд немецкого чемпионата.

Мюллер выступает за Баварию с 2007 года, а Алаба с 2008 года, при этом Давид покинет мюнхенскую команду в конце нынешнего сезона.

В настоящее время Бавария уверенно обыгрывает менхенгладбахскую Боруссию со счетом 4:0 в матче 32-го тура Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Коман в 24 года завоевал 10-й чемпионский титул в карьере и 22-й трофей.