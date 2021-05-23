Германия

Австрийский защитник выложил красочный и эмоциональный ролик о его эпохе в немецком клубе.

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба трогательно попрощался с немецким клубом, в котором он провел 13 лет своей профессиональной карьеры.

"Мои друзья, мой дом, моя любовь, вся моя гордость. 13 лет, полных эмоций, тяжелой работы, самоотверженности, важных моментов, ярких воспоминаний и любви к семье мюнхенской Баварии.

Это было время, которое преподало мне важные уроки, укрепило меня и сделало меня тем, кем я являюсь сейчас. Сезон за сезоном я узнал, что означает #MiaSanMia. И в каждой игре я старался это показать.

Я никогда не забуду, как мы вместе дрались на поле, праздновали наши титулы за пределами поля, и я никогда не забуду, как вы, наши болельщики, подталкивали и мотивировали нас. Я рад и благодарен за то, что я смог начать здесь свой путь, будучи маленьким мальчиком с множеством мечтаний, и что я смог воплотить эти мечты в реальность.

Приезд в Мюнхен и переход в Баварию было одним из лучших решений в моей жизни. Уход из этого клуба и этого города будет одним из самых тяжелых шагов в моей жизни. Одно можно сказать наверняка: я никогда этого не забуду", — написал Алаба на своей официальной странице в Facebook.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.