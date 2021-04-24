Италия

Аргентинец попал в сферу интересов "матрасников".

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала попал в сферу интересов Атлетико.

"Мне звонили из Атлетико. Не напрямую, а через агента, который со мной работает. Они хотели поговорить, чтобы ознакомиться с ситуацией, ведь переговоры могут идти 3 дня, а могут затянуться на полгода.

Альваро Мората много рассказывал мне об Атлетико, о Мадриде, о болельщиках. Атлетико сегодня — это большой клуб", — заявил аргентинский форвард.

Ранее Пауло Дибала рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду на тренировках, а также об особенностях португальца.