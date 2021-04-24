Аргентинец попал в сферу интересов "матрасников".
Пауло Дибала, getty images
24 апреля 2021, 10:25
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала попал в сферу интересов Атлетико.
"Мне звонили из Атлетико. Не напрямую, а через агента, который со мной работает. Они хотели поговорить, чтобы ознакомиться с ситуацией, ведь переговоры могут идти 3 дня, а могут затянуться на полгода.
Альваро Мората много рассказывал мне об Атлетико, о Мадриде, о болельщиках. Атлетико сегодня — это большой клуб", — заявил аргентинский форвард.
Ранее Пауло Дибала рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду на тренировках, а также об особенностях португальца.