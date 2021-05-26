Испания

Аргентинский нападающий может присоединиться к "матрасникам".

Атлетико ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Ювентуса Пауло Дибалой.

Как сообщает Cadena SER, туринцы хотят расстаться с аргентинским форвардом, который больше не имеет такой вес в команде, но 7 миллионов евро в год.

Ювентус уже предложил обмен Дибалы на Анхеля Корреа из Атлетико, но считается, что Диего Симеоне предпочтет не задействовать своего форварда.

Напомним, что туринский клуб также рассматривает возможность подписания Мауро Икарди на замену Дибале.