Италия

Французский хавбек заявил, что переходил в клуб ради работы с итальянским специалистом.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио прокомментировал возвращение Массимилиано Аллегри в туринский клуб.

Французский хавбек перебрался в Турин из ПСЖ свободным агентом в 2019 году. Тогда "старую синьору" возглавлял Аллегри, который покинул Ювентус в конце того же сезона.

"Два года назад я подписал контракт с Ювентусом еще и потому, что знал, что он будет главным тренером. Вместе с ним Ювентус выиграл много трофеев, дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Думаю, он использовал последние два сезона, чтобы посмотреть за футболом со стороны и за тем, как он развивается.

Я был в хороших отношениях с Пирло. Я следовал его советам о том, как улучшить свою позицию на поле и ускорить атаку, играя всего в два касания. У него есть четкие идеи, даже если нам иногда не удавалось реализовать их на практике. Мне нравилась его страсть, и когда работаешь с таким напором, тебе не о чем жалеть", — приводит слова Рабио Football-Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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