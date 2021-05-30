Испания

Александер Чеферин еще раз прокомментировал действия европейских грандов в отношении Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о действиях Барселоны, Реала и Ювентуса, которые продолжают поддерживать проект новосозданной европейской Суперлиги.

"Они не имеют права на то, чтобы парализовать футбол своими действиями. Странно видеть их пресс-релизы, в которых они пытаются противостоять всем остальным клубам Европы. Выход из ситуации — разговор, в котором они должны четко заявить — хотят они вернуться к нам или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пусть играют втроем", — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Напомним, в начале года европейская Суперлига, в состав которой вошло 12 топ-клубов Европы, заявила о своем запуске в этом году. Однако затем участникам проекта пригрозили исключением из национальных чемпионатов и еврокубков, из-за чего его запуск сорвался.

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