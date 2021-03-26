Италия

Француз высказался о туринском клубе.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио поделился мыслями об успехах своего клуба в текущем сезоне.

"Мои дела идут неплохо, но Ювентус переживает сложный период. Имеются сложности с коллективом. Я всегда стараюсь показывать свой лучший футбол и часто выходить на поле, но сложно постоянно добиваться хороших результатов, играя через каждые три дня.

Однако тренер видит, что я выкладываюсь на максимум, когда выхожу на поле. Ему это нравится", – цитирует французского хавбека Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел 23 матча в Серии А, в которых отметился 2-мя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Эвертон не теряет интереса к Рабио.

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