Француз высказался о туринском клубе.
Адриен Рабио (слева) и Криштиану Роналду, getty images
26 марта 2021, 08:59
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио поделился мыслями об успехах своего клуба в текущем сезоне.
"Мои дела идут неплохо, но Ювентус переживает сложный период. Имеются сложности с коллективом. Я всегда стараюсь показывать свой лучший футбол и часто выходить на поле, но сложно постоянно добиваться хороших результатов, играя через каждые три дня.
Однако тренер видит, что я выкладываюсь на максимум, когда выхожу на поле. Ему это нравится", – цитирует французского хавбека Football Italia.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел 23 матча в Серии А, в которых отметился 2-мя забитыми голами.
Ранее сообщалось, что Эвертон не теряет интереса к Рабио.
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