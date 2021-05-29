Итальянский тренер желает подписать полузащитника.
Поль Погба, getty images
29 мая 2021, 18:28
Поль Погба может вновь перебраться в Ювентус уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, в возвращении французского полузащитника лично заинтересован новый главный тренер Массимилиано Аллегри.
Поль Погба ранее выступал за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента, а затем вернулся в стан манкунианцев за солидную сумму.
Напомним, что ранее Погба иронично высказался о хороших показателях Манчестер Юнайтед без него в стартовом составе.