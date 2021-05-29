Италия

Итальянский тренер желает подписать полузащитника.

Поль Погба может вновь перебраться в Ювентус уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в возвращении французского полузащитника лично заинтересован новый главный тренер Массимилиано Аллегри.

Поль Погба ранее выступал за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента, а затем вернулся в стан манкунианцев за солидную сумму.

Напомним, что ранее Погба иронично высказался о хороших показателях Манчестер Юнайтед без него в стартовом составе.