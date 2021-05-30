Италия

Стороны продолжают вести переговоры.

Лацио ведет переговоры с Маурицио Сарри, но пока что не может договориться с опытным тренером из-за зарплаты.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, римляне предлагают тренеру порядка 2,5 миллионов евро.

Маурицио Сарри, в свою очередь, настаивает на четырех миллионах евро и поэтому стороны не могут прийти к соглашению.

Напомним, что Маурицио Сарри также заинтересовал и клубы из чемпионата Англии — Арсенал и Тоттенхэм.