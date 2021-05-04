Италия

"Волки" близки с смене наставника.

Экс-наставник Ювентуса Маурицио Сарри, вероятно, вскоре вернется к тренерской работе.

По информации Sport Mediaset, итальянский специалист почти согласовал контракт с Ромой. Сообщается, что зарплата Сарри составит 4 миллиона евро в год.

Отметим, что у 62-летнего тренера все еще действителен контракт с Ювентусом, который он покинул летом 2020-го года. Опция расторжения составляет 2,5 млн евро, однако ожидается, что стороны придут к согласию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент Ромы проведет встречу с акционерами клуба, однако нынешний наставник римлян Паулу Фонсека не покинет клуб до окончания сезона.