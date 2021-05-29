Италия

Представители римского клуба уже провели диалог с агентом тренера.

Лацио продолжает искать нового главного тренера, после того, как Симоне Индзаги принял решение покинуть клуб и возглавить миланский Интер. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, одним из главных кандидатов на пост наставника "орлов" является бывший главный тренер Ювентуса и Челси Маурицио Сарри. Представители Лацио уже связались с агентом специалиста и вскоре намерены провести личную встречу с итальянцем.

Помимо него, Лацио интересуется Лукой Готти из Удинезе и Винченцо Итальяно из Специи.

Ранее сообщалось, что новым наставником "орлов" может стать Нуну Санту.

По итогам минувшего сезона Лацио финишировал на шестом месте в турнирной таблице Серии А, что обеспечило команде место в групповом этапе Лиги Европы.