Англия

Клубы готовы пригласить итальянского специалиста.

Итальянский тренер Маурицио Сарри, по информации СМИ, был одним из кандидатов на пост тренера Ромы, однако боссы "волков" приняли решение пригласить Жозе Моуриньо.

Таким образом, по информации издания Football Italia, Сарри может вернуться в Англию и возглавить клуб АПЛ.

Сообщается, что Арсенал начал переговоры с Сарри, поскольку они готовятся к уходу Микеля Артеты в конце текущего сезона.

Также нового тренера ищет и Тоттенхэм. "Шпоры" также начали переговоры с бывшим менеджером Челси и Ювентуса.

К слову, Сарри и сам готов вернуться в Премьер-лигу, особенно после успеха с лондонским Челси в Лиге Европы.

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