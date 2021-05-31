Италия

Португальский нападающий удостоился почетной награды.

Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды лучшим футболистам.

Так, титул лучшего нападающего сезона получил представитель Ювентуса Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата, сообщает официальный сайт Серии А.

Португальский футболист отметился 29 забитыми голами, обойдя в гонке Ромелу Лукаку, у которого 24 точных удара.

Криштиану Роналду получил данную награду, несмотря на то, что Ювентус финишировал на четвертом месте.

Напомним, что лучшим голкипером минувшего розыгрыша чемпионата Италии стал Джанлуиджи Доннарумма.