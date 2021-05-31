Италия

Итальянский специалист получил два с половиной миллионов евро.

Ювентус смог полностью закрыть задолженность перед бывшим главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство туринского клуба выплатило 62-летнему итальянцу два с половиной миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Сарри покинул Ювентус летом прошлого года после одного сезона у руля "старой синьоры". Под руководством итальянца Ювентус в девятый раз подряд стал чемпионом Серии А.

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