Итальянский специалист получил два с половиной миллионов евро.
Маурицио Сарри, Getty Images
31 мая 2021, 23:54
Ювентус смог полностью закрыть задолженность перед бывшим главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство туринского клуба выплатило 62-летнему итальянцу два с половиной миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
Сарри покинул Ювентус летом прошлого года после одного сезона у руля "старой синьоры". Под руководством итальянца Ювентус в девятый раз подряд стал чемпионом Серии А.
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