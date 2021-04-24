Италия

Итальянский специалист, вероятно, возглавит "волков" по окончании сезона.

Маурицио Сарри является главным претендентом на смену главному тренеру Ромы Пауло Фонсеке.

На сегодняшний день руководство "волков" решило не продлевать контракт с португальским специалистом, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.

По информации в Twitter Николо Скиры, Рома уже подготовила Сарри двухлетний контракт.

Ранее 62-летний специалист возглавлял множество клубов, среди которых Наполи, Ювентус и Челси. Во время работы в стане "пенсионеров" Сарри побеждал в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм ведет переговоры с Сарри.