Итальянский специалист, вероятно, возглавит "волков" по окончании сезона.
Маурицио Сарри, getty images
24 апреля 2021, 09:59
Маурицио Сарри является главным претендентом на смену главному тренеру Ромы Пауло Фонсеке.
На сегодняшний день руководство "волков" решило не продлевать контракт с португальским специалистом, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.
По информации в Twitter Николо Скиры, Рома уже подготовила Сарри двухлетний контракт.
Ранее 62-летний специалист возглавлял множество клубов, среди которых Наполи, Ювентус и Челси. Во время работы в стане "пенсионеров" Сарри побеждал в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм ведет переговоры с Сарри.