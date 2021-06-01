Между аргентинцем и тренером произошла драка.
Гомес и Гасперини, Getty Images
01 июня 2021, 17:26
Полузащитник Алехандро Гомес был продан Аталантой в испанскую Севилью в зимнее трансферное окно.
Между футболистом и тренером "бергамаском" произошла ссора, в результате которой Алехандро ударил Гасперини по лицу.
Хавбек Руслан Малиновский рассказал о неприятном инциденте.
"Я не был в раздевалке. Тогда находился в COVID-отеле. Папу многое дал для Аталанты, мистер также. Бывают такие ситуации. Жаль что так вышло.
Такие моменты часто случаются. Тяжело объяснить, я не на их месте. Не знаю, кто был в итоге прав, а кто виноват", — рассказал Малиновский в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
Ранее Малиновский рассказал о своей проблеме со здоровьем, из-за чего ему вскоре предстоит перенести операцию.