Италия

Украинский хавбек рассказал о великолепном отрезке в концовке чемпионата Италии.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свой яркий отрезок выступлений за Аталанту в чемпионате Италии.

"Были некоторые проблемы в прошлом году связанные с дискомфортом, под конец еще и коронавирусом заболел. Немного потерял физические кондиции, нужно было все восполнять.

После нового года я набрал физические кондиции и уже чувствовал себя хорошо. Меньше проблем стало с языком, понимал тренера, мог с ним общаться на итальянском. В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто кивание головой.

Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной (против Франции, Финляндии и Казахстана – прим.), которые я отыграл полностью, мне они очень помогли в физическом плане.

Горжусь, что стал лучшим ассистентом Серии А и получил награду лучшего игрока по итогам мая. Чувствую гордость за себя, ведь смог получить такую награду и добиться такого достижения в сильном чемпионате", — сказал Малиновский в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее Малиновский рассказал о своей проблеме со здоровьем, из-за чего ему вскоре предстоит перенести операцию.