Италия

Миланский клуб не станет размениваться на подобные "мелочи" в отношении своего футболиста.

Как сообщает итальянское издание La Gazetta dello Sport, мадридский Атлетико выступил с предложением относительно нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в размере 50 млн евро, но в итоге даже не получил какой-либо реакции со стороны "нерадзурри".

Руководство итальянского клуба тем самым дало понять, что не намерено рассматривать предложения со стороны других клубов по данному футболисту, если итоговая сумма не начинается от текущей трансферной стоимости 23-летнего аргентинца, которая, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

При этом, "змеи" находятся в достаточно невыгодном положении, так как в конце текущего месяца им необходимо предоставить финансовые гарантии о том, что им удастся в следующем сезоне выплачивать зарплату своим футболистам в полном объеме и в установленные сроки.

В противном случае, Интер рискует оказаться не допущенным к следующему розыгрышу итальянской Серии А.

Дабы закрыть образовавшуюся финансовую дыру из-за оттока инвестиций, "нерадзурри" должны продать одного из трех своих дорогостоящих исполнителей: Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку или Ашрафа Хакими.

На каждого из этих футболистов уже есть покупатель, а ближе всех к уходу оказался марокканский полузащитник, получив внушительное предложение от ПСЖ.

Напомним, что в завершившемся клубном сезоне аргентинский форвард сыграл 48 матчей, в которых сумел забить 19 голов и еще 11 раз отдавал голевую передачу.