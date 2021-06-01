Франция

Для марокканца уже готов контракт на пять лет.

Сразу после окончания чемпионского сезона в итальянской Серии А, внутри миланского Интера запустились нехарактерные для клуба-триумфатора процессы, что уже вылилось "змеям" в изменения на позиции главного тренера, а в ближайшей перспективе может обернуться потерей ключевых исполнителей.

Так, если попытки удержать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку еще можно назвать хоть сколько-нибудь успешными, то ситуация с марокканским правым полузащитником Ашрафом Хакими, по всей видимости, завершится положительно для претендующего на него клуба.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, французский Пари Сен-Жермен оказался готов заплатить за футболиста Интера запрашиваемы за него 80 млн евро, распределив эту сумму на 60 млн евро гарантированного платежа, к которым позднее будут прибавляться бонусы за успехи игрока.

При этом, "красно-синие" готовы предоставить Хакими контракт до 2026-го года, согласно которому он будет получать 8 млн евро в год, также имея возможность рассчитывать на 2 млн евро виде различных премиальных.

Напомним, что в дебютном для себя сезоне под руководством Антонио Конте Ашраф Хакими принял участие в 45-и матчах за Интер, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.