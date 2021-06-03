38-летний француз намерен продолжить свои выступления в Серии А.
Франк Рибери, Getty Images
03 июня 2021, 22:38
Опытный полузащитник Фиорентины Франк Рибери не планирует вешать бутсы на гвоздь и намерен продолжить свои выступления в клубе из Флоренции.
Действующий контракт 38-летнего француза рассчитан до конца июня этого года.
"Мой приоритет — остаться в Фиорентине на следующий сезон. Надеюсь, смогу продолжить выступать тут, но мне еще нужно провести переговоры с руководством клуба", — приводит слова Рибери RMC Sport.
По информации итальянских СМИ, руководство "фиалок" готово предложить футболисту контракт на два года.
В минувшем сезоне Рибери провел 30 поединков, в которых забил два мяча и отдал семь ассистов.
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