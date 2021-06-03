Италия

38-летний француз намерен продолжить свои выступления в Серии А.

Опытный полузащитник Фиорентины Франк Рибери не планирует вешать бутсы на гвоздь и намерен продолжить свои выступления в клубе из Флоренции.

Действующий контракт 38-летнего француза рассчитан до конца июня этого года.

"Мой приоритет — остаться в Фиорентине на следующий сезон. Надеюсь, смогу продолжить выступать тут, но мне еще нужно провести переговоры с руководством клуба", — приводит слова Рибери RMC Sport.

По информации итальянских СМИ, руководство "фиалок" готово предложить футболисту контракт на два года.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 поединков, в которых забил два мяча и отдал семь ассистов.

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