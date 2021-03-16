Француз, вероятно, покинет флорентийский клуб ближайшим летом.
Франк Рибери, getty images
16 марта 2021, 11:25
Нападающий Фиорентины Франк Рибери может сменить клуб по окончанию текущего сезона.
Уже летом 2021-го года форвард станет свободным агентом в связи с окончанием контракта с итальянским клубом.
По информации Bild, на 37-летнего француза претендуют команды Бундеслиги, а также итальянская Монца, выступающая в Серии Б.
Ранее Рибери стал пятым игроком, забивавшим в 17 сезонах подряд в топ-5 лигах Европы.
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