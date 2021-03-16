Италия

Француз, вероятно, покинет флорентийский клуб ближайшим летом.

Нападающий Фиорентины Франк Рибери может сменить клуб по окончанию текущего сезона.

Уже летом 2021-го года форвард станет свободным агентом в связи с окончанием контракта с итальянским клубом.

По информации Bild, на 37-летнего француза претендуют команды Бундеслиги, а также итальянская Монца, выступающая в Серии Б.

Ранее Рибери стал пятым игроком, забивавшим в 17 сезонах подряд в топ-5 лигах Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.