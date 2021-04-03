Французский хавбек был удален с поля за грубый фол против Давиде Дзаппакосты.
Франк Рибери, Getty Images
03 апреля 2021, 19:23
В поединке 29-го тура итальянской Серии А Фиорентина не смогла обыграть Дженоа. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В этой встрече полузащитник "фиалок" Франк Рибери получил прямую красную карточку в начале второго тайма, когда на 52-й минуте он грубо сфолил против Давиде Дзаппакосты.
В последний раз 37-летний француз удалялся с поля в чемпионате более девяти лет назад. Это было в декабре 2011 года, когда он выступал за мюнхенскую Баварию.
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