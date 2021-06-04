Италия

Шведский форвард высказался о возможном уходе молодого итальянца из Милана.

Ювентус лидирует в борьбе за подписание на правах свободного агента голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт с Миланом истекает летом этого года.

Возрастной нападающий "россонери" Златан Ибрагимович прокомментировал информацию касательно того, что 22-летний итальянец может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

"Уход Доннаруммы? Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Этот парень мог бы стать новым Паоло Мальдини для Милана".

"Кроме того, я был бы счастлив подписанию Оливье Жиру. Нам уже такие футболисты, как он", — приводит слова Златана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел за Милан 48 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 54 мяча, а 15 матчей ему удалось привести на ноль.

Стоит также отметить, что у итальянского голкипера и Златана Ибрагимовича один футбольный агент — Мино Райола.

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