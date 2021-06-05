Италия

Французский коуч может вернется на тренерский мостик этим летом.

Сампдория работает над поисками нового главного тренера первой команды, поскольку Клаудио Раньери отказался продлевать свой контракт.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "дории" включила в свой шорт-лист потенциальных наставников французского специалиста Патрика Виейра, который покинул Ниццу в декабре 2020 года и с тех пор пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что главным претендентом на то, чтобы возглавить Сампдорию, изначально считался нынешний наставник Эмполи Алессио Дионизи, однако в его контракте присутствует пункт об отступных за досрочное расторжение, из-за чего переговоры между клубами зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что Сампдория также рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско.