Французский коуч может вернется на тренерский мостик этим летом.
Патрик Виейра, Getty Images
05 июня 2021, 12:00
Сампдория работает над поисками нового главного тренера первой команды, поскольку Клаудио Раньери отказался продлевать свой контракт.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "дории" включила в свой шорт-лист потенциальных наставников французского специалиста Патрика Виейра, который покинул Ниццу в декабре 2020 года и с тех пор пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, что главным претендентом на то, чтобы возглавить Сампдорию, изначально считался нынешний наставник Эмполи Алессио Дионизи, однако в его контракте присутствует пункт об отступных за досрочное расторжение, из-за чего переговоры между клубами зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что Сампдория также рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско.