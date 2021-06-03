Италия

Бывший тренер московского клуба может перебраться в Италию.

Сампдория может вскоре сменить главного тренера.

По информации Secolo XIX, итальянский клуб рассматривает экс-наставника московского Спартака Доменико Тедеско.

Сообщается, что главным претендентом на эту данный пост является главный тренер Эмполи Алессио Дионизи, однако он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить. Именно поэтому Сампдория рассматривает Тедеско в качестве альтернативного кандидата.

Ранее сообщалось, что Сампдория и Жирона рассматривают кандидатуру наставника Манчестер Сити U-23 Энцо Марески.