Бывший тренер московского клуба может перебраться в Италию.
Доменико Тедеско, getty images
03 июня 2021, 11:58
Сампдория может вскоре сменить главного тренера.
По информации Secolo XIX, итальянский клуб рассматривает экс-наставника московского Спартака Доменико Тедеско.
Сообщается, что главным претендентом на эту данный пост является главный тренер Эмполи Алессио Дионизи, однако он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить. Именно поэтому Сампдория рассматривает Тедеско в качестве альтернативного кандидата.
Ранее сообщалось, что Сампдория и Жирона рассматривают кандидатуру наставника Манчестер Сити U-23 Энцо Марески.